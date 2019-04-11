Скандал із губернатором Одещини: Порошенко розповів Степанову, за що його звільнив

Президент України Петро Порошенко звільнив губернатора Одеської області Максима Степанова через різке падіння рейтингу регіону і ще через кілька причин.

Про це він розповів в ефірі шоу "Право на владу", пояснивши свої дії. Степанов сказав, що пов'язує своє звільнення виключно з результатами виборів у першому турі.

"Я не вірю, навіть при всіх сюрпризах, що Степанов сказав, що хтось примусив його фальсифікувати вибори. І він пішов у відставку в зв'язку з тим, що відмовився так робити. Це було не так, він точно такого не говорив. Якщо хтось каже, що вибори хтось намагався фальсифікувати. Понад 2,5 тисячі спостерігачів визнали вибори найбільш вільним волевиявленням громадян, вільним від фальсифікації", – сказав Порошенко.

Він нагадав, що під час першого туру не було знайдено жодної заявки про серйозні порушення, які могли б вплинути на результати голосування.

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"Відносно звільнення – причин багато. Зокрема й ті, що Одеська область упала в рейтингу областей України на вісім позицій і займає третє місце з кінця. Є інші позиції щодо ефективності використання грошей. На Одеську область йшло пріоритетне фінансування – мільярди гривень. Степанов про це знає", – наголосив Порошенко.

Президент уточнив, що посада голови обласної держадміністрації є політичною. А на виборах громадяни висловлюють свою позицію щодо чинної влади.

"Більше того, це моя рідня область. Я очікував, що спільно й ефективно ми повинні отримати більший результат. Але це вільне волевиявлення громадян. Я повинен прочитати цей сигнал і зробити висновки, що я і зробив. Я наполягаю, що Порошенко цей сигнал прочитав і помилки виправить. І останнє! Одеська область уже досить натерпілася від варягів, які приїжджають в область. Моя принципова позиція: в Одеській області губернаторами працюватимуть ті, хто проживає там, хто народився", – відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов назвав незаконними дії президента і його указ про відсторонення від посади. Він аргументував це тим, що не була дотримана процедура, прописана в Конституції.

Однак пізніше він зазначив, що не планує судитися з Порошенком щодо своєї відставки.

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