Скандал і звинувачення: Бойко дав прогноз, чим закінчиться "клоунада" Саакашвілі в Україні

Призначення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ закінчиться скандалом і гучними звинуваченнями.
Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.
"Саакашвілі – це типовий політичний турист, який буде шукати свою вигоду. Я скажу чим закінчиться його призначення. Згадаєте мої слова через півроку. Перше, це божевільний піар і гучні висловлювання. Потім будуть звинувачення, що хтось заважає, звинувачення всіх і вся та черговий скандал. Ми всю цю клоунаду бачили своїми очима. Саакашвілі був частиною тієї влади, яка реалізувала якісь програми в Одеській області", – повідомив він.
Міхеїл Саакашвілі
Бойко запевнив, що нічого хорошого нашій країні Саакашвіліі не принесе: "політичні туристи Україні не потрібні".
Раніше Юрій Бойко повідомив, що ОПЗЖ не голосуватиме за призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ, тому що по ньому є вирок суду в Грузії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про плани призначити Саакашвілі віце-прем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Новина про включення екс-голови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії і нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Також стало відомо Міхеїл Саакашвілі не стане віце-прем'єр-міністром з питань реформ без порушення закону України.
Дипломат розкрив корупційну схему Саакашвілі на Одеській митниці.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри колишній високопоставлений грузинський чиновник встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався їм в "Кварталі 95".
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