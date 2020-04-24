Головна Новини
24 квітня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Скандал і звинувачення: Бойко дав прогноз, чим закінчиться "клоунада" Саакашвілі в Україні

Читати матеріал російською

Призначення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ закінчиться скандалом і гучними звинуваченнями.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

"Саакашвілі – це типовий політичний турист, який буде шукати свою вигоду. Я скажу чим закінчиться його призначення. Згадаєте мої слова через півроку. Перше, це божевільний піар і гучні висловлювання. Потім будуть звинувачення, що хтось заважає, звинувачення всіх і вся та черговий скандал. Ми всю цю клоунаду бачили своїми очима. Саакашвілі був частиною тієї влади, яка реалізувала якісь програми в Одеській області", – повідомив він.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Бойко запевнив, що нічого хорошого нашій країні Саакашвіліі не принесе: "політичні туристи Україні не потрібні".

Раніше Юрій Бойко повідомив, що ОПЗЖ не голосуватиме за призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ, тому що по ньому є вирок суду в Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Савік Шустер Міхеїл Саакашвілі Юрій Бойко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Смешной Михо после того как попытался нагадить России - как дерьмо в проруби болтается между странами!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини політики

Топпублікації

Топблоги