Скандал і звинувачення: Бойко дав прогноз, чим закінчиться "клоунада" Саакашвілі в Україні

Призначення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ закінчиться скандалом і гучними звинуваченнями.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

"Саакашвілі – це типовий політичний турист, який буде шукати свою вигоду. Я скажу чим закінчиться його призначення. Згадаєте мої слова через півроку. Перше, це божевільний піар і гучні висловлювання. Потім будуть звинувачення, що хтось заважає, звинувачення всіх і вся та черговий скандал. Ми всю цю клоунаду бачили своїми очима. Саакашвілі був частиною тієї влади, яка реалізувала якісь програми в Одеській області", – повідомив він.

Міхеїл Саакашвілі

Бойко запевнив, що нічого хорошого нашій країні Саакашвіліі не принесе: "політичні туристи Україні не потрібні".

Раніше Юрій Бойко повідомив, що ОПЗЖ не голосуватиме за призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ, тому що по ньому є вирок суду в Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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