Скандал довкола "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик - NYT

За ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні стоїть скандальний прокурор Костянтин Кулик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання пише, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичної напруги у США і справі про імпічмент чинного президента Дональда Трампа. У цьому досьє стверджується, що українські прокурори мають докази корупції, спрямованої на особисте збагачення Джо Байдена.

Костянтин Кулик theБабель

NYT спробувало з'ясувати, чи зберігає Кулик контроль над цим розслідуванням після призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором, однак ГПУ не відповіла однозначно на запит. Водночас сам Кулик від інтерв'ю відмовляється, відомо лише, що у цій справі триває перевірка.

"Досьє Кулика не тільки пожвавило справу Байдена. Цей семисторінковий документ, який він поширив, також звинувачує американських дипломатів у приховуванні злочинів, скоєних Байденом, – помилкова теорія, яка зіграла роль у відкликанні посла США в Україні Марі Йованович", – пише видання.

Також повідомляється, що в березні 2019 року Кулик разом із колишнім генпрокурором Луценком координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати звинувачення проти Хантера Байдена. Однак перед першим туром виборів висунув звинувачення в корупції з боку оточення тодішнього президента України Петра Порошенка. NYT вважає, що у такий спосіб прокурор спробував заручитися підтримкою лідера виборів і нинішнього президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що в 2016 році самому Кулику висували звинувачення в незаконному збагаченні, оскільки він володів великими грошовими активами, квартирами в центрі Києва і дорогим позашляховиком. У розпал цієї справи його перевели з військової прокуратури на пост начальника міжнародного відділу ГПУ. На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Хантера Байдена.

В інтерв'ю The Hill у квітні прокурор заявив, що намагався передати уряду США дані про грубі порушення з боку демократів і американських дипломатів. Однак усі докази були заблоковані офіційними особами в посольстві США в Україні. Водночас Юрій Луценко заявляв, що не передавав досьє Рудольфу Джуліані.

Однак минулої п'ятниці під час свідчень у Конгресі колишній посол США Марі Йованович припустила, що досьє Кулика і його основні положення проникли в американський уряд.

Нагадаємо, в березні 2019 року інформаційне агентство "УНІАН", що прокурор у справі Курченка Костянтин Кулик висунув підозри, зокрема, представникам оточення президента Петра Порошенка. Після чого президент Петро Порошенко заявив, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинувачувати його у втручанні в "справу Курченко".

"Ще місяць тому у пана Кулика ще не було жодних думок із цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати в Ізраїль. Я не чіпаю легенду, яка була в зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням пана Коломойського. І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він ухвалив рішення зрадити присязі і закону", – наголосив він.

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