Скандал через призначення Саакашвілі: оприлюднено повну заяву МЗС Грузії

Призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ показало "скептичне ставлення" української влади до його персони.

Про це ексклюзивно OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Грузії.

"Зниження рівня первинно запропонованої Саакашвілі посади та його призначення на пост голови Виконавчого комітету реформ є доказом скептичного ставлення українського політичного спектру, зокрема представників парламентської більшості, до його персони. Водночас, на нашу думку, була врахована й позиція Грузії як стратегічного партнера України", – йдеться в заяві глави МЗС Давида Залкаліані.

Міхеїл Саакашвілі

Так, у повідомленні підкреслюється, що "призначення людини, яка засуджена та розшукується судовою системою Грузії, викликає питання".

"Тому ухвалено рішення про виклик до Тбілісі на консультації надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе. Це є прийнятим у дипломатичній практиці кроком, який у цьому разі вказує на виникнення певних проблем у відносинах і на необхідність консультації з послом для визначення подальших дій", – зазначено в повідомленні.

У МЗС додали, що Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства, адже це завдало б удару по дружбі двох країн.

"За участю посла поряд із іншими питаннями потрібно буде визначити необхідні дії, щоб ситуація, що склалася, не позначилася негативно на двосторонніх відносинах, співпраці в різних міжнародних організаціях, а найголовніше – на загальних зусиллях щодо євро- та євроатлантичної інтеграції", – підсумували у відомстві.

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