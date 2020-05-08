Скандал через призначення Саакашвілі: оприлюднено повну заяву МЗС Грузії

Призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ показало "скептичне ставлення" української влади до його персони.
Про це ексклюзивно OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Грузії.
"Зниження рівня первинно запропонованої Саакашвілі посади та його призначення на пост голови Виконавчого комітету реформ є доказом скептичного ставлення українського політичного спектру, зокрема представників парламентської більшості, до його персони. Водночас, на нашу думку, була врахована й позиція Грузії як стратегічного партнера України", – йдеться в заяві глави МЗС Давида Залкаліані.
Міхеїл Саакашвілі
Так, у повідомленні підкреслюється, що "призначення людини, яка засуджена та розшукується судовою системою Грузії, викликає питання".
"Тому ухвалено рішення про виклик до Тбілісі на консультації надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе. Це є прийнятим у дипломатичній практиці кроком, який у цьому разі вказує на виникнення певних проблем у відносинах і на необхідність консультації з послом для визначення подальших дій", – зазначено в повідомленні.
У МЗС додали, що Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства, адже це завдало б удару по дружбі двох країн.
"За участю посла поряд із іншими питаннями потрібно буде визначити необхідні дії, щоб ситуація, що склалася, не позначилася негативно на двосторонніх відносинах, співпраці в різних міжнародних організаціях, а найголовніше – на загальних зусиллях щодо євро- та євроатлантичної інтеграції", – підсумували у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.
Спершу Саакашвілі націлювався на пост віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не існувало.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру.
Новина про можливість нового призначення політика в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців. Єдиної думки щодо цього не було й у фракції "Слуга народу".
В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради реформ.
Водночас політик уже відвідував засідання Нацради реформ як ексголова Одеської ОДА. На одному з них у нього трапився конфлікт і словесна сутичка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
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