Скандал із ґвалтівником-педофілом, Юзиком і "Джокером": що сказав Арахамія на брифінгу

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 листопада дав великий брифінг для журналістів. На ньому він відповів на питання з приводу найгучніших скандалів, в центрі яких опинилися представники президентської політсили.

OBOZREVATEL зібрав для читачів найважливіші заяви нардепа, що стосуються економічного поділу "слугами народу", секс-скандалів та "дерибану" сфер впливу в регіонах (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Доля ґвалтівника Іванісова

Арахамія прокоментував гучний скандал довкола "слуги народу" Романа Іванісова. Виявилося, що він був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. За словами голови фракції "Слуга народу", якщо це підтвердиться, то Іванісову не буде місця в партії.

Разом з тим, Арахамія не виключив, що інформація може виявитися фейком. "Уявіть собі, як пан Іванісов себе почуває, якщо це фейк. Його ґвалтівником обзивають. Якщо це фейк, це буде дуже прикро", – зазначив він, припустивши, що поширити його міг той, чиїм корупційним інтересам завадив Іванісов.

Також нардеп додав, що виключити скандального парламентарія з партії (в разі достовірності даних про судимість) до з'їзду буде неможливо. Тому спочатку постане питання про виключення з фракції.

Давид Арахамія "Главком"

Юзик і його "рішали"

Арахамія вельми бурхливо відреагував на зливання у мережу скандальних переговорів "слуги народу" Юрія Корявченкова (Юзика) з поліцією Кривого Рогу. На них нардеп активно обговорює вплив на грошові потоки та їх розподіл в рідному Кривому Розі. За словами Арахамії, насправді мова нібито йшла про наведення порядку місті, а не про "дерибан".

"Я чув, що люди приїхали в рідне місто до президента. Це нардепи з різних округів, вони не пов'язані між собою. Кажуть, що там наркомани, нелегальна ігруха, металобрухт. Вони хочуть навести в цьому місці порядок. Це моє бачення", – повідомив він, зазначивши, що не бачить в цьому ніякого криміналу.

Пообіцяв "тр*хнути" за чутки про "дерибан"

Продовжуючи тему скандальних розмов Корявченкова, Арахамія озвучив дивну погрозу на адресу тих, хто стверджує про наявність у регіонах "даху" від провладної партії.

"Я вважаю нормальним, коли приїжджаю до Миколаєва, зустрічаюся в голови ОДА, у нього є нарада із силовиками, і кажу: хлопці, якщо хтось вам скаже, що з Києва вам будуть дзвонити і говорити, туди не ходи, цього не роби, цього не розслідуй, телефонуйте безпосередньо мені і ми їх тр*хнемо, як слід", – жорстко висловився він.

Давид Арахамія ATR

Погрози за "кришування" казино

Арахамія пообіцяв особисто доповідати про "кришування" грального бізнесу президенту України Володимиру Зеленському. Крім того, він розповів, що парламент планує проголосувати за законопроєкт про легалізацію казино в першому читанні до нового року.

"Якщо є інформація у громадянина або правоохоронних органів про те, що хтось нібито при владі "кришує" зараз гральний бізнес, то ми будемо про це доповідати безпосередньо президенту і буде дуже рішуча реакція", – заявив нардеп.

"Бездомний" Стефанчук

Арахамія запевнив, що перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук від "Слуги народу", якого звинуватили в тому, що він за державний рахунок винаймав квартиру у власної тещі, вирішив повернути всі витрачені на оренду житла гроші назад.

"Пан Стефанчук – дуже культурний, інтелігентний чоловік. Ось він людина, за яку я буду битися до останнього. Він, до речі, щоб вам було зрозуміло, все робив законно, там особиста є історія. Але він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради з проханням дозволити йому повернути назад всі кошти", – сказав голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Борг перед "Джокером"

Арахамія заявив, що жодного разу не підходив до "Джокера", який викриває "слуг народу", але кожен день з ним спілкувався. Також політик визнав, що пранкеру відомо навіть набагато більше, ніж йому. "Не знаю, хто він, але я йому пляшку винен", – загадково зазначив нардеп.

Детальніше про гучні справи, в яких замішані народні депутати від найбільшої політичної сили в новій Верховній Раді, ви можете почитати в нашому спеціальному розділі "Скандали довкола "Слуги народу".

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