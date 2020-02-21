"На карантині": Скалецька, яка зникла, показала фото з Нових Санжар

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заселилася будинок в селищі Нові Санжари, де проведе два тижні в карантині з евакуйованими людьми з Китаю.

Про це вона повідомила в Facebook, опублікувавши відповідне фото.

"Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення.", – зазначила міністр.

Зоряна Скалецька в Нових Санжарах

Також Скалецька розповіла, що вчора, 20 лютого, спілкувалася представниками різних міністерств, перевіряючи умови розміщення людей в санаторії.

"Сьогодні (21 лютого) ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем літака. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено", – додала вона.

Нагадаємо, що раніше Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Додамо, що начальник медцентру в Нових Санжарах розповів про умови проживання Скалецької.

Скалецька в Нових Санжарах Facebook Зоряна Скалецька

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

Додамо, що Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на істерику жителів Нових Санжар.

Пізніше евакуйовані з Китаю українці розповіли, в яких умовах проживають в санаторії в селищі Нові Санжари.

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