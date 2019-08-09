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"Скачав з інтернету": у Зеленського безглуздо пояснили "відставку" Богдана

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Заяву про "відставку" глави Офісу президента Андрія Богдана, яку заступник голови ОП передав ЗМІ, він скачав з інтернету.

Про це сам Тимошенко сказав в інтерв'ю Liga.net. Таким чином, він спробував швидше відповісти на питання журналістів, які обривали в день оприлюднення документа телефон.

"У мене просто почав обриватися телефон, з'явилася заява в Facebook, на деяких сайтах. Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав трубку, питаючи, що відбувається. Все говорили, що за заявою Богдана. Я зайшов і побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету ", – пояснив Тимошенко.

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Він додав, що заяву було завантажено з сайту "24 каналу". Тимошенко також вважає що виданню заяву "злили".

"Це що проблема?! Я думаю, це не перший і не останній документ, який зливається. Якщо ви хочете дізнатися чи зливав я, то я вже відповідав на це питання... Я у відповідь кидав всім цю історію, яка була всюди вже в інтернеті і на цьому все. Деякі журналісти, незважаючи новинну стрічку, думали, що це якийсь ексклюзив і далі це репостили", – сказав він.

Також Тимошенко пообіцяв, що в мережу потраплять заяви від усіх членів команди президента України Володимира Зеленського.

Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення з займаної посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

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Кирило Тимошенко Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Они не держатся за кресла... Зачем держаться, если они приклеились?
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филипп филипыч
филипп филипыч
тимошенко: я смеюсь вам в лицо. я просто ржу вам в морды
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филипп филипыч
филипп филипыч
кстати эта фотка датой раньше 1 августа не гуглица))
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