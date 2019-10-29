Сивосі не дали доступу до державної таємниці

Сергій Сивохо призначений радником Секретаря РНБО України на громадських засадах і не має допуску до державної таємниці.

Про це заявили в Апараті РНБО у відповідь на запит "Укрінформу". "18 жовтня 2019 року розпорядженням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сивохо Сергій Анатолійович призначений радником Секретаря РНБО України на громадських засадах. Сивохо С.А. призначений на посаду, яка не передбачає надання допуску та доступу до державної таємниці", – зазначено у документі .

Сергій Сивохо "Радіо Свобода"

Ці обставини, наголосили в РНБО, якраз не вимагають проходження ним відповідних перевірок спецслужб.

Також зазначено, що секретар РНБО Олексій Данилов поки має трьох штатних радників і чотирьох радників на громадських засадах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня відомий український комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо повідомив про своє нове призначення – він став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

Слідом за Сивохою ще одним радником секретаря РНБО з питань Донбасу став генеральний директор компанії "Квартал-концерт", нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

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