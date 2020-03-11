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11 березня • оновлено в 23:17
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Сивоху звинуватили у державній зраді через слова про Донбас

10.6т
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Слова радника секретаря РНБО України Сергія Сивохи про "внутрішній конфлікт" на Донбасі є "державною зрадою".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов обурився через слова Сивохи про "внутрішній конфлікт" на Донбасі

Бутусов обурився через слова Сивохи про "внутрішній конфлікт" на Донбасі

"Маразм міцнішає. Під час війни такі слова – державна зрада. Радник секретаря РНБО Сивохо договорився до того, що в Україні не війна, а "внутрішній конфлікт" і, мовляв, нас через це не візьмуть в НАТО", – зазначив Бутусов.

Журналіст обурився, що радник секретаря Ради національної безпеки й оборони України "озвучує гасла російської пропаганди".

"А ось питання, чому ж за цей внутрішній конфлікт військовослужбовців ЗС РФ нагороджують званням Герой Російської федерації? Може, за такою логікою, "внутрішній конфлікт" в РФ відбувається? Якщо в бою з Героями РФ гинуть Герої України – то це не внутрішній конфлікт називається, а війна! Країна піддається військовій агресії, щотижня гинуть люди на фронті, а дивак складає про "внутрішній конфлікт". У НАТО нас не візьмуть, поки ми не почнемо реформи в сфері оборони, але у нас замість реформ – зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", – зазначив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо під час обговорення перспектив вступу України в НАТО в ефірі одного з телеканалів назвав "внутрішнім конфліктом України" війну, яку Росія розв'язала на Донбасі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Сергій Сивохо Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Где наш пианист находит этих сивух?Это ж пропагандист рф в нашем СНБО Когда , наконец наш ван клиберн начнет свои мозги в работе включать ?Что ни назначение, то против Украины!
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5
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
А был такой культурный патологоанатом, и на те, понесло,
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Плешивый фашист Бутусоф негодуэ!)))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Великий Кормчий, утри сопли, рашист!
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