Слова радника секретаря РНБО України Сергія Сивохи про "внутрішній конфлікт" на Донбасі є "державною зрадою".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов обурився через слова Сивохи про "внутрішній конфлікт" на Донбасі

"Маразм міцнішає. Під час війни такі слова – державна зрада. Радник секретаря РНБО Сивохо договорився до того, що в Україні не війна, а "внутрішній конфлікт" і, мовляв, нас через це не візьмуть в НАТО", – зазначив Бутусов.

Журналіст обурився, що радник секретаря Ради національної безпеки й оборони України "озвучує гасла російської пропаганди".

"А ось питання, чому ж за цей внутрішній конфлікт військовослужбовців ЗС РФ нагороджують званням Герой Російської федерації? Може, за такою логікою, "внутрішній конфлікт" в РФ відбувається? Якщо в бою з Героями РФ гинуть Герої України – то це не внутрішній конфлікт називається, а війна! Країна піддається військовій агресії, щотижня гинуть люди на фронті, а дивак складає про "внутрішній конфлікт". У НАТО нас не візьмуть, поки ми не почнемо реформи в сфері оборони, але у нас замість реформ – зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", – зазначив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо під час обговорення перспектив вступу України в НАТО в ефірі одного з телеканалів назвав "внутрішнім конфліктом України" війну, яку Росія розв'язала на Донбасі.

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