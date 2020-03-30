Популярний шоумен Сергій Сивохо емоційно відреагував на звільнення з посади радника секретаря РНБО.

У Facebook товариш президента України заявив, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".

"На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активної меншості. РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію", – заявив Сивохо.

"Ми з Максимом Ткаченко сильно не засмутилися через втрачені кірочки, але ми переживаємо про втрачений Донбасі. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагненні миру! Я радий, що тепер зможу зосередитися на Національної платформі примирення і єдності. Нас вже чимало! Продовжуємо роботу! Мир нам", – написав він.

Зеленський і Сивохо соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі проблеми у Сивохо почалися після 11 березня, коли він назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. Його слова викликали обурення не тільки в суспільстві, але і серед політиків та інших публічних осіб.

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