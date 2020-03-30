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30 березня • оновлено в 19:15
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Сивохо звільнили з РНБО: з'явилася його реакція

12т
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Популярний шоумен Сергій Сивохо емоційно відреагував на звільнення з посади радника секретаря РНБО.

У Facebook товариш президента України заявив, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".

"На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активної меншості. РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію", – заявив Сивохо.

"Ми з Максимом Ткаченко сильно не засмутилися через втрачені кірочки, але ми переживаємо про втрачений Донбасі. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагненні миру! Я радий, що тепер зможу зосередитися на Національної платформі примирення і єдності. Нас вже чимало! Продовжуємо роботу! Мир нам", – написав він.

Зеленський і Сивохо

Зеленський і Сивохо

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі проблеми у Сивохо почалися після 11 березня, коли він назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. Його слова викликали обурення не тільки в суспільстві, але і серед політиків та інших публічних осіб.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Коментарі
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Що ПреЗе, шо это! Одного поля дерьмо!
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1
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
сивохо беги шляпа старая ростов ждет
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Всем кто не понял. Сивохо не мог мир народу предложить о котором он не знал и не хотел разобраться кто это. Он хуже проститутки, та себя продаёт, а этот всех вокруг ещё и по жирной морде себе сопли с слезами размазывая. Сначала ответственность за все, и только потом милосердие.
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