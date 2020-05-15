Сивохо знову заявив про громадянську війну на Донбасі: є три "шари"

Політика 14:14, 15.05.2020 Оновлено: 17:18, 15.05.2020

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що на Донбасі "багатошаровий конфлікт".

Про це він сказав у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сивохо назвав війну на Донбасі "багатошаровим конфліктом"

"Перший шар – це, безумовно, Україна – Росія. Другий шар – це Росія і так званий колективний Захід. І, нікуди дітися, це сили Україна – Україна, які підштовхуються до конфлікту з того боку і з цього", – зазначив Сивохо.

За його словами, Україна має справу з гібридною війною.

"Один зі способів гібридної війни – це ініціація країною-агресором конфлікту та підтримування його", – додав ексрадник секретаря РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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