Сивохо заявив, що Зеленський піднесе українцям сюрприз

Колишній радник секретаря РНБО, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо вважає, що президент України Володимир Зеленський ще піднесе народу сюрприз.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю з головною редакторкою видання "Гордон" Олесею Бацман. Сивохо підкреслив, що головним досягненням чинного глави держави вважає об'єднання країни заради зміни курсу та подальшого напрямку розвитку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Що стосується розчарувань, пов'язаних із Зеленським, то серед них ексрадник секретаря РНБО виділив невиконання абсолютно всіх передвиборчих обіцянок.

"Я не володію всією інформацією, якою володіє Зеленський, тому я не можу робити висновки, чому він чинить так чи інакше. Але я сподіваюся (я знаю цю людину давно, я знаю його як людину з твердою волею), що він ще піднесе нам сюрприз", – зазначив Сивохо.

Сергій Сивохо "Еспрессо.TV"

"Це буде приємний сюрприз. Хоча, дивлячись для кого. Якщо він посадить негідників і розкрадачів, для них це буде неприємний сюрприз, а для нас – приємний. Якщо він приведе мир на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для "партії війни" – неприємний", – додав він.

Також креативний продюсер студії "Квартал 95" заявив, що, на його думку, в Україні "незначна меншість" виступає за продовження "огидних процесів", які спостерігалися в країні останнім часом, – війни та корупції. "Їх незрівнянно мало супроти нормальних людей", – підсумував Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

наприкінці березня Сивохо був звільнений з посади радника секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Причини звільнення в РНБО не назвали.

Сам Сивохо досить емоційно відреагував на звільнення, заявивши, що "клеркам із РНБО більше не цікава тема Донбасу".

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