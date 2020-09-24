Сивохо заявив, що Україні потрібно "виконувати зобов'язання" для досягнення миру

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в Україні немає ніяких перешкод для встановлення миру і "потрібно просто виконувати зобов'язання".

Про це глава "Національної платформи примирення і єдності" заявив у четвер, 24 вересня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз майданчиків для мирного процесу дуже багато, толку тільки немає. Давайте візьмемо основний майданчик – ТКГ. Спочатку зміна керівництва нашої делегації сприйнялася позитивно, тому що Леонід Макарович [Кравчук] і Вітольд Павлович [Фокін] – це досвідчені політики, які здатності домовлятися. Але варто їм зробити якісь важливі для мирного процесу заяви, влада, яка сама ж делегувала їм повноваження, починає робити дивне обличчя і відморожуватися", – заявив Сивохо.

"Не треба загравати і заграватися, просто потрібно виконувати зобов'язання України в рамках підписаних угод і свої передвиборні обіцянки. І буде щастя всім. Вся Україна чекає рішучого рішення щодо Донбасу, скажімо так. Тому досить стояти в позі поганих танцюристів, миру в Україні нічого не заважає", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо заявив, що готовий натиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, якщо це "призведе до результату".