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7 травня • оновлено в 23:28
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Сивохо заявив, що Путін може сам піти з Донбасу

5.8т
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Ситуація, коли президент Росії Володимир Путін може самостійно вивести свої війська з Донбасу, не виключена.

Про це в прямому ефірі "України 24" заявив колишній радник секретаря РНБО, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо. Записом ефіру він поділився на Facebook-сторінці (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Скрін відео

Журналіст Дмитро Гордон сказав Сивоху, що на Донбасі нічого не зміниться, "поки Путіна не буде". Колишній чиновник зазначив, що втрачати зв'язок із жителями, які перебувають під окупацією Росії, в будь-якій ситуації не можна.

"Правда, на тривалість життя Путіна я вплинути не можу... Але будемо готові до будь-якої ситуації, а для цього не можна втрачати зв'язок із нашими людьми, які перебувають по той бік зіткнення... Там є адекватні, нормальні люди", – сказав він.

Сивохо також вказав на вплив на населення Донбасу пропаганди.

"Я не знавець геополітики, але, якщо з якихось факторів... Цілком може скластися ситуація, що він відведе війська. Звільнять ці території, що вони виявляться, може, для них валізою без ручки. Як ми будемо розмовляти з людьми, яких пресують шість років різною пропагандою? Як, втім, і наших людей", – додав Сивохо.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо заявив, що президент України Володимир Зеленський ще піднесе народу сюрприз.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Сергій Сивохо Дмитро Гордон
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу політика видео Донбас
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
сивохо беги на ростов! Донбасс без Крыма нам не нужен!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
С чего, спрашивается, эту обхезанную пьянь гидролизную вообще нормальным людям показывают ??? Его место в стойле. На привязи. Через кольцо в носу
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Чемодан без ручки, больше для Сивохо подходит и выбросить жалко и нести тяжело и неудобно
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Kasido Jeik, так он же уже есть упавшим и выброшен :-)))
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