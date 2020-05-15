Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо вважає, що настання миру на Донбасі залежить від президента України Володимира Зеленського.

А також лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це він сказав в ефірі програми "БАЦМАН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зеленський, Трамп, Путін. Так нормально буде? Тут у рівних частках участь може бути. Але ви ж розумієте, що Зеленський плюс Трамп – це більше, ніж Путін", – заявив ексрадник.

За його словами, саме зараз склалася унікальна ситуація, коли реально можна досягти миру в Україні. Оскільки, вважає він, Росія нині нібито готова поступитися, але поки вона "просто торгується".

"Намагаються щось вирвати для себе з ситуації, що склалася. Я не політолог, не фахівець у дипломатії, не розумію, що саме, але мені здається, що зараз не скористатися такою ситуацією було б грішно", – сказав Сивохо підкресливши, що це лише його суб'єктивна думка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо знову заявив, що на Донбасі триває "багатошаровий конфлікт".