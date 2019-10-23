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23 жовтня • оновлено в 16:22
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Сивохо розповів про "жертву", на яку пішов заради РНБО

2.2т Читати матеріал російською

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо припинив творчу діяльність у шоубізнесі.

Про це він розповів під час зустрічі в Краматорську, передають "Новости Донбасса".

Сивохо повідомив, що як радник РНБО зосередиться на гуманітарних питаннях. Водночас він відмовився уточнити коло своїх обов'язків.

"Я ж радник, я пропонуватиму якісь заходи, кроки, можливо, і в законодавчому, і у виконавчому плані. Буду працювати з людьми, які причетні до сфери інтересів РНБО", – пояснив він.

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Слідом за Сивохо: "кварталівець" став радником секретаря РНБО

Також ексартист підкреслив, що РНБО об'єднує президента, прем'єр-міністра, а ще глав МВС, МЗС і СБУ.

"Дуже зручно, коли всі ці люди перебувають у одному місці", – додав він.

Зазначимо, що Сергій Сивохо був креативним продюсером студії "Квартал 95" та тренером у гумористичному проєкті "Ліга сміху".

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Кут огляду

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня Сергій Сивохо став радником секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Додамо, що Сивохо призначили радником секретаря РНБО з питань Донбасу, оскільки він має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

Пізніше Сивохо поділився планами з роботи в РНБО для завершення війни й досягнення миру на сході України.

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Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Квартал 95 РНБО
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Правда? Так жалко тебя! Не мучайся, давай назад в квартал! Ну пожалуйста! Там от тебя меньше вреда будет...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ПНХ ПТН, як песиміст скажу: "А раптом?"
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