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16 травня • оновлено в 03:28
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Сивохо розповів про обіцяний "сюрприз" від Зеленського

25.8т
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Президент України Володимир Зеленський може посадити "негідників і розкрадачів", що буде неприємним сюрпризом для них.

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив колишній радник секретаря РНБО, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо.

"Якщо він посадить негідників і розкрадачів, це для них буде неприємний сюрприз, а для нас – приємний. Якщо він наблизить справу і приведе мир на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз. А для партії війни це буде неприємний сюрприз", – повідомив він.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

На думку Сивоха, Зеленському за рік президентства вдалося об'єднати країну, щоб вона переобрала курс.

"73% – це божевільний рівень довіри. Далі була довіра на виборах до Верховної Ради. Поки не вийшло у нього з усіма обіцянками передвиборними. Я не володію всією інформацією, якою володіє Володимир Зеленський, тому я не можу робити висновки з ситуації, що склалася, чому він чинить так чи сяк. Я знаю цю людину давно, я знаю його як людину з твердою волею. І я сподіваюся, що він ще піднесе сюрприз нам", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Сивохо вважає, що президент України Володимир Зеленський ще піднесе народу сюрприз.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Сергій Сивохо Володимир Зеленський
Місце
Україна
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