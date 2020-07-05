Сивохо про роботу в РНБО: я радник, але за порадою до мене ніхто не звертався

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зізнався, що за час роботи до нього жодного разу не звернулися за порадою.

Як розповів він у інтерв'ю "Стране", рішення призначити його в РНБО було "загальним", зокрема, президента Володимира Зеленського.

"Чому було обрано РНБО – зрозуміло. Тому що туди входять всі ключові відомства, які можуть допомагати у вирішенні різних питань. Тобто всі силові відомства, МЗС туди входить", – зазначив Сивохо.

При цьому ексрадник стверджує, що перед ним не ставили якісь цілі.

"Я радник. Радник. До радника звертаються за порадою", – підкреслив він.

На питання журналіста, які поради він давав, Сивохо відповів: "У РНБО до мене за порадою ніхто не звертався. Жодного разу".

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