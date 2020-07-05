Сивохо про роботу в РНБО: я радник, але за порадою до мене ніхто не звертався
Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зізнався, що за час роботи до нього жодного разу не звернулися за порадою.
Як розповів він у інтерв'ю "Стране", рішення призначити його в РНБО було "загальним", зокрема, президента Володимира Зеленського.
"Чому було обрано РНБО – зрозуміло. Тому що туди входять всі ключові відомства, які можуть допомагати у вирішенні різних питань. Тобто всі силові відомства, МЗС туди входить", – зазначив Сивохо.
При цьому ексрадник стверджує, що перед ним не ставили якісь цілі.
"Я радник. Радник. До радника звертаються за порадою", – підкреслив він.
На питання журналіста, які поради він давав, Сивохо відповів: "У РНБО до мене за порадою ніхто не звертався. Жодного разу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці березня Сивохо був звільнений з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Причини звільнення в РНБО не назвали.
Сам Сивохо досить емоційно відреагував на звільнення, заявивши, що "клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу".