Сивохо про Фокіна: освистали голос розуму, вульгарне й огидне цькування

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо підтримав Вітольда Фокіна після звільнення з посади заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі.

Свою думку про скандал із першим прем'єр-міністром України Сивохо озвучив увечері в середу, 30 вересня, під час включення в прямому ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, "нічого несподіваного не відбулося".

"Знову цькування, вульгарне й огидне. Як вульгарні й огидні ті, хто його організував. Мені це знайомо. Вчергове голос розуму закричали й освистали", – заявив він.

Сивохо заявив, що "незрозуміло, куди рухатися далі", "нам не запропонували плану-б", тому "ми йдемо своїм шляхом".

"А Вітольду Павловичу, звичайно, великий респект за позицію. І хочу подякувати тим, хто повернув Фокіна в активну політику. Спасибі, що зробили йому гарний піар. Тепер у команді миру з'явився ще один досвідчений і сильний гравець", – сказав він.

Сергій Сивохо. Скриншот із трансляції

Як писав OBOZREVATEL, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'р-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.