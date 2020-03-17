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17 березня • оновлено в 16:55
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Сивохо показав, що було перед бійкою з ветеранами АТО. Відео

4.8т
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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо опублікував відео з презентації Національної платформи єдності і примирення, яка відбулася 12 березня.

Запис він виклав у себе на сторінці в Facebook.

"Всі знають, що нам намагалися зірвати презентацію Платформи, але мало хто знає, що було до", – написав він.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

На відео Сивохо розповідає про концепт Платформи, яка, за його задумом не є, ні організацією, ні фондом.

"Платформа – це центр, який об'єднує урядові ініціативи і громадський сектор навколо ідеї припинення війни і відновлення Донбасу і України", – говорив радник глави РНБО.

Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення сталася бійка. Вже через півгодини після початку заходу представник полку "Азов" Сергій Тамарін з місця звернувся до Сивохо, звинувативши його в здачі українських інтересів і зраді.

Після декількох хвилин перепалки ведучий оголосив про завершення заходу. В результаті Сивохо покинув зал, представники "Нацкорпуса" пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНБО впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Mega Death
Mega Death
Почему когдаxox лы говорят на своей мове, становится смешно?
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