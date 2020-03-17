Сивохо показав, що було перед бійкою з ветеранами АТО. Відео

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо опублікував відео з презентації Національної платформи єдності і примирення, яка відбулася 12 березня.

Запис він виклав у себе на сторінці в Facebook.

"Всі знають, що нам намагалися зірвати презентацію Платформи, але мало хто знає, що було до", – написав він.

Сергій Сивохо

На відео Сивохо розповідає про концепт Платформи, яка, за його задумом не є, ні організацією, ні фондом.

"Платформа – це центр, який об'єднує урядові ініціативи і громадський сектор навколо ідеї припинення війни і відновлення Донбасу і України", – говорив радник глави РНБО.

Нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи єдності і примирення сталася бійка. Вже через півгодини після початку заходу представник полку "Азов" Сергій Тамарін з місця звернувся до Сивохо, звинувативши його в здачі українських інтересів і зраді.

Після декількох хвилин перепалки ведучий оголосив про завершення заходу. В результаті Сивохо покинув зал, представники "Нацкорпуса" пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНБО впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Правоохоронці затримали націоналістів, які влаштували бійку з секретарем радника РНБО Сергієм Сивохо в КВЦ "Парковий" в Києві.

Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусів Covid-19 її учасників.

Депутати партії "Слуга народу" звернулися до секретаря РНБО Олексію Данилову з проханням звільнити його радника Сергія Сивохо.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть в НАТО.

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