"Отримав удар": у призначенні Сивохо в РНБО побачили показовий нюанс

Офіцер, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив, що призначення на посаду радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохи стало ударом для цього артиста.

"Як на мене, пан Сивохо - глибоко некультурна і неосвічена людина, яка знаходиться в стані афекту від тих подій, які з ним відбулися", – сказав офіцер в блозі OBOZREVATEL, коментуючи останню заяву Сивохи про "войовничу меншість".

"Пан Сивохо останні десятки років свого життя не брав активної участі в житті країни, в допомозі цій країні вийти з того скрутного становища, в яке вона потрапила. Але раптом доля занесла його на верхи влади. Це стало певним ударом для ньог ", – припустив волонтер.

"Сивохо – не Жванецький. Він працює в досить примітивному жанрі", – сказав Гай

Гай невтішно висловився про здібності Сивохи – як артиста і як людини. "Однозначно можна сказати, що Сивохо – не Жванецький. Він працює в досить примітивному жанрі", – сказав він. І додав: той факт, що колишній комік не здатний "побудувати елементарний логічний ланцюжок" на основі подій, що відбулися в країні за останні кілька років, зокрема, війни і виборів, офіцер прийшов до висновку, що у нього "слабкі когнітивні здібності".

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив: Сергій Сивохо має можливість "спокійно розгулювати Києвом" завдяки "войовничій меншості", проти якої виступає.

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