"Не скасовуємо, а переносимо!" Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ: українці відповіли

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо прокоментував напад найманців Росії на ЗСУ і заявив про перенесення Національної платформи примирення.

Відповідна публікація з'явилася на його сторінці в Facebook і викликала хвилю критики.

"Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що трапилося сьогодні в районі Золотого", – написав він.

Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ 24 канал

"Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а перенести! Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно", – додав він.

У коментарях Сивохо влаштували справжню дискусію. "Стріляють, руйнують Донбас, а ви – "платформу примирення"? Гнати агресора до кордону, закрити кордон!", "І довго ви боятися і виправдовуватися будете?", "Перенесіть всю свою команду під обстріли! Тоді проясниться!", "Яка платформа, яке примирення?", "Ця цинічна провокація називається війна. І триває вже шість грьобаних років. Якщо ви не в курсі, питайте – підкажемо", – обурилися українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив, що 19 лютого стартує ініціатива влади під назвою "Національна платформа примирення і єдності". У свою чергу, в Кремлі заявили про необхідність Києву вести діалог з терористами.

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