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18 лютого • оновлено в 18:22
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"Не скасовуємо, а переносимо!" Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ: українці відповіли

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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо прокоментував напад найманців Росії на ЗСУ і заявив про перенесення Національної платформи примирення.

Відповідна публікація з'явилася на його сторінці в Facebook і викликала хвилю критики.

"Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що трапилося сьогодні в районі Золотого", – написав він.

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Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ

Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ

24 канал

"Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а перенести! Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно", – додав він.

У коментарях Сивохо влаштували справжню дискусію. "Стріляють, руйнують Донбас, а ви "платформу примирення"? Гнати агресора до кордону, закрити кордон!", "І довго ви боятися і виправдовуватися будете?", "Перенесіть всю свою команду під обстріли! Тоді проясниться!", "Яка платформа, яке примирення?", "Ця цинічна провокація називається війна. І триває вже шість грьобаних років. Якщо ви не в курсі, питайтепідкажемо", – обурилися українці.

Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ
Сивохо відзначився цинічною заявою після нападу на ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив, що 19 лютого стартує ініціатива влади під назвою "Національна платформа примирення і єдності". У свою чергу, в Кремлі заявили про необхідність Києву вести діалог з терористами.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
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Коментарі
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Надежда Вера
Надежда Вера
Сивухе предлагаем вечное патрулирование со знойными защитниками великой газпромовской помойки и потомками советских вертухаев. Кто за?
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Mega Death
Mega Death
Украина существует лишь в Сети)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
ВСУ устроили кровавую провокацию на Донбассе, в день Заседание Совета безопасности ООН по Минским соглашениям.
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