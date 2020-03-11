Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім" конфліктом: з'явилося скандальне відео

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України.

Скандальна фраза з його вуст пролунала під час обговорення перспектив вступу України до НАТО в ефірі телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну це ж видно неозброєним поглядом, що нічого не відбувається в цьому напрямі. Так, є прагнення, так воно може бути закріплене в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії. Що робити", – сказав Сивохо.

Сергій Сивохо Скриншот відео

На слова секретаря РНБО відреагував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На своєму Telegram-каналі він нагадав, що на сході України проти Об'єднаних сил воюють регулярні частини російської армії.

"Всі меседжі російської пропаганди з вуст Сивоха про "громадянську" війну, де на окупованих територіях немає 1-го й 2-го армійських корпусів ЗС РФ", – обурився захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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