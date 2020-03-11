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11 березня • оновлено в 12:37
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Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім" конфліктом: з'явилося скандальне відео

14.5т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України.

Скандальна фраза з його вуст пролунала під час обговорення перспектив вступу України до НАТО в ефірі телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну це ж видно неозброєним поглядом, що нічого не відбувається в цьому напрямі. Так, є прагнення, так воно може бути закріплене в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії. Що робити", – сказав Сивохо.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Скриншот відео

На слова секретаря РНБО відреагував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На своєму Telegram-каналі він нагадав, що на сході України проти Об'єднаних сил воюють регулярні частини російської армії.

"Всі меседжі російської пропаганди з вуст Сивоха про "громадянську" війну, де на окупованих територіях немає 1-го й 2-го армійських корпусів ЗС РФ", – обурився захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Сергій Сивохо Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
РНБО НАТО
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Папуасам тяжело объяснить что в рукопашную уже не ходят, что вoюют без прямого контакта, что людей посылать на смерть не выгодно, что российские вoйcкa действуют через ВКС. Но нет, он все продолжают трындеть про мифические первый и вторые корпуса российской армии, так выгодней, чем признать свою никчемность и слабость перед народом Донбасса.
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Годун Михаил
Годун Михаил
Мерзавец!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Годун Михаил, правда всегда больно бьет.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Кому и что еще не ясно про этого , с позволения сказать, "гражданина"? Что с него взять? Никогда не работал, Ничего не умеет! Разве что в президиумах сидеть?
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