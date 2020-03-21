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21 березня • оновлено в 20:23
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Сивохо назвав свою сильну сторону в роботі на РНБО

4.8т
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Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо вважає досвід в шоу-бізнесі своєю перевагою.

В інтерв'ю DW колишній шоумен визнав, що не є експертом або дипломатом-міжнародником, але у нього є люди, і "вони на своєму напрямку кращі".

"Я радник, до того ж, позаштатний. У мене немає зарплати, у мене немає кабінету. Я формулюю поради, а його справа, прислухатися до них чи ні. Багато хто говорить: шоумен, що він в цьому розуміє? Я – продюсер, я вмію організувати процес. Я вмію організувати професіоналів, які будуть сприяти успішному процесу", – заявив Сивохо.

Зеленський і Сивохо

Зеленський і Сивохо

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Як писав OBOZREVATEL, Сивохо раніше назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України, який спровокувала і підтримує Москва. Заява викликала шквал критики, в тому числі серед "слуг народу", які зажадали його звільнення.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Коментарі
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Зарозумілість цього організму адекватна його ніцисті та бездарності.
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Він убогий ватний довб**об. Таким не місце в Україні.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Яцуляк Юрій, кугут вонючий УМНЫМ - не место среди мовнюков. :-))) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии. ВСЕ мовнюки = тупые и убогие. :-)))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Осталось выяснить, кто дал Сивохо денег, чтобы он организовал и продюссировал этот капитулянтский процесс? СБУ должно дать людям на это ответ, причем немедленно!
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