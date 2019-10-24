Сивохо і Ткаченко в РНБО обурили відомого волонтера

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що "не може припустити", чим в якості радників секретаря РНБО можуть бути корисні актор Сергій Сивохо і співвласник ТОВ "Квартал-Концерт" Максим Ткаченко.

"Перебуваючи в здоровому глузді, важко розуміти логіку подібних призначень", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Екс-заступник міністра визнав: "Підбирати радників в міністерство – це звичайна практика. Будь-який керівник не може бути компетентний у всіх питаннях. Відповідно, в тих питаннях, в яких у нього рівень компетентності недостатній, він підбирає собі в якості радників людей, рівень компетентності яких в цих питаннях відповідає вимогам".

Максим Ткаченко, Сергій Сивохо

У цьому контексті він розповів, яких радників брали в міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. "У нас, наприклад, був колишній посол України в Хорватії та Боснії Олександр Левченко, який на власній шкурі знає, що таке війна, що таке введення миротворчої місії, що таке процес постконфліктного врегулювання".

"У нас був громадянин Швейцарії, який в складі міжнародних місій брав участь в трьох миротворчих операціях. У нас був громадянин Британії, який брав участь в постконфліктному врегулюванні в Ольстері, в Північній Ірландії", – додав Тука.

У той же час він задався питанням, "що можуть корисного принести з точки зору стратегічної і оборонної такі люди як Сивохо і Ткаченко".

"Може, це питання до секретаря РНБО. Що за рівень компетентності у нього самого, якщо він в якості радників набирає собі таких людей", – підкреслив екс-чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, 21 жовтня комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. 23 жовтня на подібну посаду був призначений генеральний директор компанії "Квартал-концерт", нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.

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