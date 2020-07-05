Сивохо: "ДНР" закрила жителям в'їзд в Україну, бо мститься за зміни у "Мінську"

Пропуск людей на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області міг бути зупинений з метою помсти окупантів владі України.

Як заявив в інтерв'ю "Стране" колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, ситуація на КПВВ була дуже важка.

"Певну кількість людей, яких Україна пропустила, "ДНР" не пропустила. Вони залишилися на нулі. Вони мало не в першу ніч не залишалися там ночувати. Там посадка і міни подекуди розставлені. Але нічого, хлопці впоралися. Тобто і прикордонники, і волонтери. Вони перейнялися долею цих людей. Були поставлені ще додаткові намети, біля КПВВ, просто на території", – розповів він.

При цьому Сивохо висловив побоювання, щоб закриття КПВВ не стало "дрібними місцевими мстями".

"Тобто, за щось хтось комусь мститься. А якщо вони відкрили – давайте ми закриємо. Тепер ви відкрили, а ми закриємо. Щоб це не перетворилося на таку дрібну гру політичну", – зазначив ексрадник.

На його думку, "ДНР" може мститися за введення до складу Тристоронньої контактної групи як представників Донбасу журналістів Сергія Гармаша та Дениса Казанського.

"Ввели якихось людей в ТКГ, які абсолютно не подобаються тій стороні. Така може бути дрібна помста, чому ні?" – припустив Сивохо.

Він додав, що участь Гармаша і Казанського в мінському процесі в жодному разі не наближає справу миру, "щось інше може і наближає, але точно не мир".

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня окупанти зупинили роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на лінії розмежування на Донбасі.

Раніше Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли у Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі.