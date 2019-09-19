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19 вересня • оновлено в 23:19
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"Ситуація патова": Зеленському запропонували альтернативу "формулі Штайнмайера"

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Замість т.зв. "формули Штайнмайера" владі України потрібно просувати власну стратегію зі звільнення Криму і Донбасу.

Таку пропозицію озвучив в ефірі ObozTV міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках Володимир Огризко. Він пояснив, що у Києва та Москви абсолютно протилежні трактування "формули Штайнмайера", що і призвело до патової ситуації.

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"Ми весь час оперуємо якимись формулами: то Штайнмайера, то Москва нам щось підкине. У нас має бути своя чітка і зрозуміла ідея, яку ми повинні просувати. А то виходить, що ми постійно відповідаємо на тиск, погрози, шантаж тощо", – заявив Огризко.

Дипломат наголосив, що зараз країна-агресор намагається диктувати Україні умови, хоча має бути навпаки.

"Ми напали на Росію? Ми окупували у неї частину території? Або як? Яка логіка такої тактики переговорів? Правда за нами. Бог за нами. Тому ми повинні вести вперед, а не відповідати на закиди агресора", – переконаний Огризко.

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На його думку, проблема з "формулою Штайнмайера" полягає в тому, що Росія і Україна розуміють її зовсім по-різному.

"Росія вважає, що "формула Штайнмайера" – це вибори без відведення російських військ з території Донбасу. А ми вважаємо, що вибори можливі тільки після відведення російських військ з території Донбасу. Ось перший блок, через який ми не перескочимо", – пояснив він .

"Поки у нас не буде чіткого розуміння – доти ситуація буде патовою. І всі ці зустрічі та розмови будуть тільки розмовами", – констатував екс-міністр.

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Коментуючи слова чинного глави МЗС Вадима Пристайка про "формулу Зеленського", Огризко зазначив:

"Буду дуже радий, якщо вона є. І якщо українська громадськість і ЗМІ зможуть її почути, обговорити і зробити свої висновки".

Дипломат також звернув увагу, що Мінські угоди – це просто домовленості, які навіть не ратифіковані Україною. Тому він порадив керуватися в цьому питанні виключно міжнародним правом, яке передбачає відповідальність агресора за свої дії і право країни на самооборону.

Огризко хотів би почути "формулу Зеленського" щодо Донбасу

Огризко хотів би почути "формулу Зеленського" щодо Донбасу

president.gov.ua

Детальніше про скандал навколо "формули Штайнмайера" можна прочитати в матеріалі OBOZREVATEL.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Огризко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра переговори щодо Донбасу
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филипп филипыч
филипп филипыч
кого отводить? генсек обсе сказал что россвойск на донбассе нет. на пресс-конференции. как официальное лицо.
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Антошин Денис
Антошин Денис
филипп филипыч, Они не слушают ОБСЕ, только бред воспаленных мозгов кастрюль
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