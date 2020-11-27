Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, – Данілов

Ситуація на фронті може погіршитися в будь-який момент, оскільки керівництво Кремля не зацікавлене в тому, щоб піти з Донбасу.

Про це в інтерв'ю виданню Фокус розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики.

Данілов зазначив, що РФ не піде з Донбасу, оскільки не хоче бачити Володимира Зеленського успішним президентом.

"Це квінтесенція всього процесу. Володимир Олександрович після перемоги на виборах, звертаючись до всіх пострадянських країн, заявив: в України вийшло, і у вас може вийти. Путін розуміє, що в нього є свої молоді наполегливі люди, здатні замість нього керувати країною", – сказав секретар РНБО.

Він також підкреслив, Росія не може існувати без зовнішнього ворога, інакше вона розпадеться.

"Раптом населення подивиться на всі боки і подумає, що так погано живе, тому що "цар" поганий? Щоб "цар" був хороший, російська влада вигадує штучних ворогів – грузинів, українців, американців", – сказав Данілов.

Однак, за його словами, вирішити проблему деокупації українських територій без подальших переговорів із Росією теж неможливо. Водночас вона там видає свої паспорти, впроваджує своє законодавство, вводить свою валюту.

"Ми зі свого боку, як обіцяв президент Володимир Зеленський, теж робимо все, що від нас залежить, щоб питання було вирішене мирним шляхом: платимо пенсії, відкриваємо КПВВ, відбудували міст у Станиці Луганській. Росія ж весь час підштовхує нас до спілкування з представниками ОРДЛО. А що з ними спілкуватися? Вони нічого не вирішують. Усе вирішується в одному місці – в Кремлі", – резюмував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для України немає військового шляху, щоб звільнити окупований Росією Донбас. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес. За його словами, вихід для Донбасу повинен бути дипломатичним.