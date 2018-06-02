Ситуація критична: Україна звернулася до світу через Росію

Міністерство закордонних справ розіслало листи світовим главам МЗС з проханням натиснути на Росію в питанні звільнення українських політв'язнів.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав в своєму Twitter.

"Направив листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію і вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль звільнив Балуха, Сенцова і Кольченко, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародний відповідь на злочини Росії, в тому числі, посиленням санкцій", - зазначив глава українського МЗС.

Крім цього, він додав до мого повідомлення фото тексту звернення до іноземних колег.

У ньому Клімкін розповідає про 60 несправедливо ув'язнених українських полонених Кремля.

Також він детально описує долю трьох з них: Сенцова, Балуха і Абдуллаєва.

Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросивши, щоб потис на Россию та Вимагаю звільнення всіх.Крітічно важліво, щоб Кремль #FreeBalukh , #FreeSentsov , #FreeKolchenko , Які оголосілі голодування.Заклікав консолідуваті міжн відповідь на злочини RU, у тч Посилення санкцій pic.twitter.com/flLapEqLd8 - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 2, 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 16 травня . Єдиним його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Російська телеведуча Ксенія Собчак поспілкувалася з Сенцовим, після чого розповіла, що у нього випали два зуба. На підтримку режисера виступив ще один політв'язень Олександр Кольченко. Він також оголосив голодування .