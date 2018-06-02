УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Ситуація критична: Україна звернулася до світу через Росію

2.6тЧитати новину російською

Міністерство закордонних справ розіслало листи світовим главам МЗС з проханням натиснути на Росію в питанні звільнення українських політв'язнів.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав в своєму Twitter.

"Направив листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію і вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль звільнив Балуха, Сенцова і Кольченко, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародний відповідь на злочини Росії, в тому числі, посиленням санкцій", - зазначив глава українського МЗС.

Новини
Сенцов оголосив голодування: сестра режисера заявила про загрозу

Крім цього, він додав до мого повідомлення фото тексту звернення до іноземних колег.

У ньому Клімкін розповідає про 60 несправедливо ув'язнених українських полонених Кремля.

Також він детально описує долю трьох з них: Сенцова, Балуха і Абдуллаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 16 травня . Єдиним його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Російська телеведуча Ксенія Собчак поспілкувалася з Сенцовим, після чого розповіла, що у нього випали два зуба. На підтримку режисера виступив ще один політв'язень Олександр Кольченко. Він також оголосив голодування .

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктСправа Олега Сенцова
Особи
Олег СенцовПавло КлімкінОлександр КольченкоВолодимир Балух
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги