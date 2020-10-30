Ситника звільнили, бо він заручник ситуації, – глава КСУ

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили на посаду незаконно.

Про це під час брифінгу в п'ятницю, 30 жовтня, заявив глава Конституційного суду України Олександр Тупицький. Він зазначив, що звільнений глава НАБУ "став заручником ситуації".

"Чи має він (Ситник Ред.) право працювати після рішення Конституційного суду? Я хочу відразу сказати: справа не в Ситнику. Він заручник ситуації, він був призначений у неконституційний спосіб з перевищенням повноважень ... Країна не може жити з частково або повністю неконституційними законами. Це все буде приводити до того, що такі справи будуть потрапляти в суд", – сказав суддя.

Тупицький зазначив, що після звільнення Ситника обов'язки директора НАБУ повинен виконувати перший заступник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, а також про рішення вилучення прізвища посадової особи з реєстрів як керівника антикорупційного органу 27 жовтня підтвердила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Також НАБУ збирається оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке зобов'язує Ситника покинути його посаду.