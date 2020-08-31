Ситник залишається директором бюро – заява НАБУ

Факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора Національного антикорупційного бюро України і не означає його звільнення.

Про це сказано в заяві НАБУ в зв'язку з визнанням неконституційним указу президента про призначення Артема Ситника директором. Також таке рішення ставить під загрозу можливість призначення нового керівника.

"Щоб усунути цей ризик, потрібно врегулювати питання в законодавчому полі, з обов'язковим збереженням гарантій незалежності інституції, ключовим елементом якої є особлива процедура призначення і зняття директора з посади. Національне бюро готове приєднатися до приведення законодавства у відповідність Основному закону", – сказано в заяві .

У НАБУ також підкреслили, що Артем Ситник буде по закону виконувати свої повноваження.

"Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник повинен за законом виконувати свої повноваження на посаді директора НАБУ. Тому поки організація працює в штатному режимі", – сказано в заяві.

Також в заяві підкреслили, що згідно зі ст.5 закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" повноваження директора Бюро припиняються у зв'язку із закінченням терміну повноважень або смертю.

Його не можна звільнити, а указ президента України про призначення не може бути скасований, крім підстав, зазначених у цій статті, з-поміж яких відсутня "визнання Указу Президента України неконституційним". Будь-яке інше рішення виглядатиме сумнівно і надаватиме можливості для подальшого оскарження в суді як незаконне.

"Немає правових підстав і для того, щоб визначати тимчасово виконуючого повноваження директора, адже сам директор Національного бюро не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці і не був відсутній на робочому місці з інших законних підстав", – відзначили в НАБУ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Антикорупційного комітету Верховної ради Олена Мошенець заявила, що директор НАБУ Артем Ситник повинен бути відсторонений від роботи після рішення суду про його незаконне призначення. А народні депутати зобов'язані вирішити юридичну колізію шляхом зміни Конституції.

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