Ситник прокоментував справу щодо "мільйонного хабаря" Гройсману

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Ситник прокоментував справу щодо 'мільйонного хабаря' Гройсману

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що поки триває розслідування у справі "Укрбуду" і Національної гвардії в НАБУ перевіряють інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати.

Уінтерв’ю виданню zn.ua Ситник зазначив, що у бюро робитимуть заяви лише спираючись на встановлені факти.

"Ми ж ще нічого не говорили з цього приводу. Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт – справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів – триває розслідування", – заявив він.

Ситник підтвердив, що у рамках розслідування з низки напрямів проводилися обшуки. Зокрема, й у приміщеннях у справі колишнього прем’єра.

Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може "ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу".

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше повідомив, що НАБУ провело обшуки у справі про хабарі будівельної компанії "Укрбуд" в структурах Гройсмана. Свідчення проти колишнього прем'єра дав власник "Укрбуду" Максим Микитась.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаУкрбудМаксим МикитасьВолодимир ГройсманАртем Ситник