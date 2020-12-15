Ситник прокоментував справу щодо "мільйонного хабаря" Гройсману
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що поки триває розслідування у справі "Укрбуду" і Національної гвардії в НАБУ перевіряють інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати.
Уінтерв’ю виданню zn.ua Ситник зазначив, що у бюро робитимуть заяви лише спираючись на встановлені факти.
"Ми ж ще нічого не говорили з цього приводу. Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт – справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів – триває розслідування", – заявив він.
Ситник підтвердив, що у рамках розслідування з низки напрямів проводилися обшуки. Зокрема, й у приміщеннях у справі колишнього прем’єра.
Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може "ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу".
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше повідомив, що НАБУ провело обшуки у справі про хабарі будівельної компанії "Укрбуд" в структурах Гройсмана. Свідчення проти колишнього прем'єра дав власник "Укрбуду" Максим Микитась.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 грудня детективи НАБУ оголосили Максиму Микитасю про підозру у вчиненні нових злочинів у справі держкомпанії "Укрбуд".
У причетності до корупції підозрюють також заступник голови Офісу президента з питань правоохоронних органів Олега Татарова.
Ще одного фігуранта – замдиректора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ Костянтина Дубоноса – ВАКС взяв під варту (з альтернативою внесення 1 млн гривень застави) 2 грудня.
Також стало відомо, що Максим Микитась в середу, 2 грудня, нібито вийшов з Лук'янівського СІЗО.
Крім того, Микитась відшкодував до держбюджету 50 млн гривень збитків у справі "Укрбуду"