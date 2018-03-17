Сирія: обістріляли лікарню в Афріні, Туреччина заперечує свою причетність

Турецькі сили кажуть, що не причетні до атаки на лікарню в Афріні, яка забрала щонайменше 16 життів.Обстріляно з важкого озброєння єдину лікарню в Афріні, утримуваному курдськими силами анклаві на півночі Сирії. Про це в ніч на суботу, 17 березня, повідомило агентство dpa з посиланням на свої джерела. В атаці, внаслідок якої загинуло не менше 16 осіб та поранено ще десятки, активісти звинувачують турецькі сили.

Офіційна Анкара своєю чергою відкинула припущення про причетність своєї армії, яка веде операцію "Оливкова гілка", до обстрілів. "Операція ведеться так, щоб не завдати шкоди цивільним та їхньому оточенню", - зазначається у Twitter збройних сил Туреччини. За даними розташованого у Великобританії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, під час атаки загинули дві вагітні жінки. Там оцінюють кількість загиблих внаслідок обстрілів Афріна у п'ятницю, у 43 особи.

Через продовження авіаударів та артилерійських обстрілів багато цивільних втекли з Афріна до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. За даними спостерігачів, від середи Афрін покинули понад 150 тисяч осіб, передає агентство AFP. При цьому раніше повідомлялося, що в місті проживає близько 300 тисяч людей.

20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Туреччина вважає терористами, які загрожують національній безпеці.