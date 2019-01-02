Сирія: десятки загиблих внаслідок боїв між ісламістами та союзниками Анкари

У провінції Алеппо бойовики угруповання, яке пов'язують з "Аль-Каїдою", атакували підтримувані Туреччиною загони повстанців, повідомляють спостерігачі.Бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із терористичною організацією "Аль-Каїда", атакували загони сирійського опозиційного "Фронту національного визволення", що є складовою "Вільної сирійської армії". Внаслідок боїв упродовж останніх двох днів загинули щонайменше 39 людей, повідомили в середу, 2 січня, в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Бойові дії розгорнулися в провінції Алеппо на півночі Сирії, зазначається в повідомленні. Унаслідок наступу ісламісти захопили місто Дар-Таазза - друге за населенням на заході провінції, а також ще два інших населених пункти. Раніше вони перебували під контролем поміркованої сирійської опозиції, котру підтримує Туреччина, наголошується в повідомленні спостерігачів.

Повідомляється також, що серед загиблих унаслідок збройних сутичок, - як мінімум 19 бойовиків "Хайят Тахрір аш-Шам", 15 бійців "Фронту національного визволення" та 5 цивільних, у тому числі двоє дітей. Речник ісламістів своєю чергою звинуватив повстанців у мінометному обстрілі будівель цивільних, передає агенція новин dpa.

За даними місцевих активістів, близьке до "Аль-Каїди" угруповання скористалося тим, що протурецькі сили відвели значну частину своїх підрозділів у напрямку міста Манбідж, де турецький уряд планує розпочати наступальну операцію проти сирійських курдів.

У грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військових з північних регіонів Сирії, де вони підтримували курдські "Загони народної самооборони" (YPG) в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава". Анкара натомість вважає YPG відгалуженням забороненої в Туреччини Робітничої партії Курдистану (РПК). Для захисту від турецьких військ та їхніх союзників курди попросили допомоги в уряду Башара Асада.