Сирійські курди просять Асада захистити Манбідж від турецьких військ

Про відправку сирійських урядових військ до Манбіджа попрохали курдські "Загони народної самооборони". Тим часом у Анкарі підтверджують намір провести військову операцію проти курдів у цьому районі Сирії.Курдські "Загони народної самооборони" (YPG) звернулися з проханням до сирійського уряду Башара Асада надіслати урядові війська для захисту міста Манбідж на півночі Сирії. Відповідна заява керівників YPG пролунала в п'ятницю, 28 грудня. У ній сирійські курди попросили уряд в Дамаску про захист цього північносирійського міста на тлі загрози наступу турецьких військ, котрі планують військову операцію в цьому районі.

"Ми запрошуємо сирійський уряд (…) направити свої збройні сили для того, щоб (…) захистити Манбідж перед лицем турецької загрози", - зазначається в заяві, котру наводить агенція новин Reuters.

Крім того, керівництво YPG наголошує, що курдські збройні загони залишили позиції поблизу Манбіджа, зосередившись натомість на боротьбі з формуваннями міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава", тож сирійські війська мають зайняти ці позиції, зазначається в заяві сирійських курдів.

Того ж дня сирійська армія оголосила про те, що її підрозділи увійшли до Манбіджа.

Туреччина не відмовилася від планів щодо наступу

Днями турецькі урядовці підтвердили оголошені раніше наміри Анкари провести військову операцію проти курдів на схід від Євфрату. ЗМІ повідомляли, що триває концентрація турецьких військ поблизу сирійського кордону. За даними турецьких журналістів, ешелони з великою кількістю важкої бронетехніки, артилерії й військовослужбовцями прибували залізницею в район турецького міста Кіліс на кордоні з Сирією. Туди також направляються автоколони з військовою технікою.

Нагадаємо, 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Після того, як президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, Ердоган відклав проведення військової операції проти курдів.

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок цієї операції турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".