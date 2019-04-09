"Сіпнувся і вишиванку порвав!" Нардеп від БПП побився із прихильником Зеленського. Відеофакт

Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна накинувся на прихильника кандидата у президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша у коридорах телеканалу Zik.

Це сталося після ефіру програми, на якій обговорювалися другий тур виборів президента України і майбутні дебати між кандидатами, передає Zik. (Щоб подивитися відео, поскрольте сторінку).

Причому, Барна на ефір запрошений не був. Він приїхав спеціально, так як його розлютили заяви представника "Зе! Команди". Депутат схопив Юраша за горло і кілька разів потряс, порвавши сорочку.

Скрішот з відео

У конфлікт втрутилася охорона телеканалу, припинила сутичку і вивела скандального депутата з приміщення.

При цьому Юраш на своїй сторінці в Facebook заявив, що Барну вивели з себе його словами про причетність нинішньої влади до Іловайської трагедії.

"Взявся рвати мою улюблену сорочку і вимагати, щоб я не говорив про головнокомандувача і Іловайськ. Із взаємними криками розійшлися", – написав він.

Правда, Барна стверджує, що під час розмови його опонент "смикнувся і вишиванку свою порвав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійки у прямому ефірі для нардепа Барни далеко не рідкість. В останній раз це відбулося у грудні 2018 року. Тоді він побився з народним обранцем від ВО "Свобода" Юрієм Левченком.

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