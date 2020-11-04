Синютка звернувся до Садового щодо дебатів: що пропонує?

Олег Синютка звернувся до Андрія Садового з пропозицією допомогти телекомпаніям організувати дебати, щоб уникнути порушення ними закону.

Про це йдеться у листі, який народний депутат, кандидат на посаду голови Львівської ОТГ надіслав міському голові Львова Андрію Садовому. Як повідомили у пресслужбі Львівської територіальної організації "Європейської солідарності", у листі йдеться про те, що новий Виборчий кодекс України (зокрема. стаття 49) встановлює чіткі вимоги до будь-якої форми передвиборчої агітації в засобах масової інформації, в тому числі й до передач телерадіокомпаній у формі дебатів. Запропонований суспільним мовником формат передачі не відповідає таким вимогам.

"Разом з тим хочу звернути вашу увагу на зацікавленість інших телерадіокомпаній у проведенні дебатів між кандидатами на посаду голови Львівської ОТГ. Прошу, отже, розглянути мою пропозицію зорганізувати такі дебати у співпраці з іншими телерадіокомпаніями, що напевно сприятиме процесу ознайомлення мешканців нашого міста з моєю програмою та моїм бачення розвитку міста. Мій штаб готовий посприяти такій ініціативі", — написав Олег Синютка.

Також Олег Синютка зазначив, що народний депутат України від "ЄС", журналіст та медіаменеджер Микола Княжицький вже висловив свою готовність допомогти в організації теледебатів відповідно до всіх вимог законодавства. Кандидат запропонував Андрію Садовому також делегувати свого представника та спільними зусиллями долучитися до організації теледебатів без порушення закону задля чесної та відкритої публічної дискусії між нами, якої чекають всі мешканці Львова.

Нагадаємо, у Львові другий тур місцевих виборів відбудеться 22 листопада. За посаду мера міста змагатимуться народний депутат Олег Синютка та чинний очільник Львова Андрій Садовий.

Напередодні кандидат Олег Синютка звернувся до редакції львівської регіональної дирекції АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" з листом, де зазначив, що пропозиція телеканалу "UA: Львів" та описаний у ній формат телепередачі не відповідають вимогам статті 49 Виборчого кодексу України. Відтак проведення дебатів у такому форматі є прямим порушенням закону.