Синютка запропонував план боротьби з коронавірусом та економічною кризою для Львова

Львівська міська влада своїми недолугими рішеннями лише погіршила становище місцевих підприємців, які на додачу до свого збиткового положення ще й порушили закон. Однак вихід із ситуації є, переконаний народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", кандидат на посаду голови Львівської об’єднаної територіальної громади Олег Синютка. Про це він розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ми пережили "карантин вихідного дня". По своїй суті, запровадження карантину – це імітація від "Слуг" і Зеленського боротьби з реальною проблемою, з реальною загрозою", – зауважив депутат.

Водночас Синютка зазначив, що у Львові також відбулася "бурхлива діяльність", яка вилилася в рішення міської влади нібито продовжити робочі дні на вихідні.

"Дійсно, львівська міська влада пропіарилась, нібито вона підтримує підприємців. Але це була показуха, і насправді підприємці розкусили, що це був звичайний обман – це було бажання обдурити підприємців і зіштовхнути їх із працівниками правоохоронних органів", – сказав Олег Синютка.

Він додав, що скасування рішенням міського виконавчого комітету Трудового кодексу зовсім не смішне, бо це є правовий нігілізм. "Вони б ще таким самим чином скасували День незалежності, вони не читають законів", – прокоментував депутат рішення міської влади.

За його словами, політична суть піару мера Садового зрозуміла – намагаючись не брати на себе жодної відповідальності, він просто підставив підприємців.

Олег Синютка наголосив, що має досить простий і зрозумілий план виходу із ситуації, що склалася у Львові.

Він розповів, що підприємці, які через недолугі дії міської влади, стали заручниками ситуації та отримали протоколи за порушення законодавства, зможуть отримати необхідну юридичну допомогу для вирішення цієї проблеми.

"Юридичну допомогу отримають усі підприємці, які в суботу та неділю відкрили свої бізнеси, і на кого були складені відповідні протоколи. І таку допомогу вони отримають також від всієї "Європейської Солідарності", – сказав кандидат.

За його словами, також фракція ініціюватиме заборону уряду приймати неконституційні рішення по боротьбі з COVID-19 та вимагатиме від уряду скасувати фейкові заборони, які не мають нічого спільного з реальною боротьбою з вірусом.

"Я знову звертаюся до міського голови міської влади Львова із закликом негайно розпочати заходи для доставки до міста 100 тисяч тестів на коронавірус виробництва Південної Кореї. Я вимагаю негайно скликати сесію міської ради і прийняти рішення про виділення коштів на проведення безкоштовного тестування. Ці препарати можуть бути поставлені у Львів окремим чартером не пізніше семи днів", – назвав він другий пункт свого плану.

Олег Синютка зазначив, що ще одним першочерговим заходом має стати покращення матеріального забезпечення лікарів.

"Я пропоную запровадження міської Програми підтримки та мотивації медичного персоналу, який буде залучений до лікування пацієнтів. При укладанні чи продовженні контракту на рік у міських лікарнях Львова пропоную з міського бюджету разово виплачувати матеріальну допомогу у розмірі: 80 тис. грн лікарям; 60 тис. грн медсестрам; 40 тис. грн санітаркам. Відповідна Програма повинна бути ухвалена сесією міськради для усіх лікарень Львова", – наголосив він.