Синютка у другому турі виборів мера Львова перемагає Садового

Cеред тих львів'ян, хто визначився та піде на вибори, 51% планують підтримати Олега Синютку, а 49% – Андрія Садового.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного агенцією "Социс".

Цікаво, що виборці, які голосували за інших кандидатів 25 жовтня, у другому турі в більшості своїй підтримують Олега Синютку. Зокрема, за кандидата від "ЄС" планують проголосувати більшість виборців Руслана Кошулинського (ВО "Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Ігоря Кузьмака ("Народний Рух України) та Ігоря Васюника.

Голоси Ігоря Зінкевича ("Варта") приблизно порівно розподіляються між двома учасниками другого туру.

Андрія Садового у другому турі готові підтримати виборці Тараса Кльофи – кандидата від "Слуги народу" та Юлії Гвоздович ("Українська Галицька партія").

Опитування проводилося в період з 29 жовтня по 10 листопада у два способи: телефонне та анкетне опитування. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів.

Варто нагадати, що агенція "Социс" проводила також дослідження настроїв електорату напередодні першого туру виборів мера Львова. Тоді лише їхні результати фактично співпали з офіційними даними від ТВК.