Синютка про проблему сміття у Львові: нічого не змінюється роками

Львівське сміття, яке вже давно стало ганьбою для місцевої влади, продовжує подорожувати Україною.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка, передає "Високий замок". Він наголосив, що минають роки, а справа далі декларацій львівських очільників не дійшла. За словами Синютки, ідеї збудувати сміттєвий завод із застарілою технологією у житлових мікрорайонах неприйнятні для провідного туристичного центру України.

"Блокада вивезення сміття! Пам'ятаєте цю тезу? ЇЇ поширювала львівська міська влада. Хто сьогодні блокує вивезення сміття? Чому воно висипається в Житомирській, Вінницькій областях? І точно не використовується за призначенням, як це мало б бути", – зазначив Синютка.

"Я категорично проти будівництва сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій на території "Знесіння", як і в будь-якому іншому мікрорайоні Львова. Я принципово проти будівництва сміттєсортувальної лінії в Рясному, бо там не було ані громадських слухань, ані висновку екологічної інспекції. Немає дозволу на початок будівництва. Представники влади мають зупинити процес будівництва сміттєсортувальної лінії на території житлових районів", – переконаний Синютка.

Він наголосив, що у 21 столітті використовувати технологію кагатування і перегнивання сміття – неприпустимо.

"Весь світ повернувся до двох технологій – спалювання і плазмової переробки. Львів, як місто європейське і сучасне, повинен мати завод саме з використанням таких технологій. А те, що відбувається – це просто відмивання грошей та обман львів’ян", – вважає Синютка.

Він переконаний, що для будівництва сучасного підприємства, яке б вирішило багаторічну сміттєву проблему Львова, потрібно 2-3 роки.

"Де потрібно будувати? На тій землі, яка виділена розпорядженням голови ЛОДА Синютки, на території „Галицької сірки“, або на 10 земельних ділянках, які були передані львівській владі для будівництва сміттєзаводу", – нагадав ексочільник Львівської ОДА.