За підсумками телефонного опитування 69% львів’ян сказали, що переконливішим під час дебатів кандидатів у мери був представник "Європейської солідарності" Олег Синютка, 31% – що чинний очільник міста Андрій Садовий.

Дослідження проводилося під час прямого ефіру теледебатів на каналі НТА, у ньому взяли участь 4584 глядачів, передає видання "Високий замок".

Під час дебатів Синютка та Садовий представили своє бачення розвитку Львова, відповіли на запитання один одного, а також на запитання журналістів з різних видань.

За словами львівського незалежного журналіста, члена партії "Громадянська позиція" Романа Онишкевича, Синютка виглядав переконливішим.

"Перші враження про дебати Садовий-Синютка. ОМ виглядав впевненіше. АІС – несподівано, принаймні для мене, трохи заслабо. Синютка вибрав мудру тактику, одразу заганяючи опонента. Відповіді Садового часто виглядали сміхотворними. Виявляється, Львів дідько знає як забудовується, а міська влада до цього не має жодного стосунку. Виявляється, питання електронного квитка і сполучення з Рясне-2 на порядку денному аж на наступний рік – 14 років каденції, значиться було мало", – зазначив він.

"В цілому дебати, як шоу були емоційні та рейтингові, але вони не розкрили ключових тем які актуальні для Львова. Тому: по формі Синютка мав перевагу, а по змісту Садовий недотягнув", – зауважив львівський і київський політолог Олександр Антонюк.

Mason Lemberg, відомий львівський блогер зауважив, що львів'яни уже втомилися від чинного мера.

"Смерди Садового кажуть, що Садовий на дебатах так погано виглядав, бо був втомлений, працює багато. Йой. Та та вся історія якраз про те, що Андрій Іванович за 15 років вже дуже втомився, і нас втомив. То ж пора би вже відпочивати. Пора", – сказав він.

Нагадаємо, що у неділю 22 листопада у Львові відбудеться другий тур виборів міського голови Львова. Згідно з даними опитування проведеного компанією "Socis" Олег Синютка має підтримку 51% львів’ян, а Андрій Садовий – 49%. Відзначимо, що агенція "Социс" проводила також дослідження думки виборців напередодні першого туру виборів мера Львова. Тоді лише їхні результати фактично збіглися з офіційними даними ТВК.