Сини Кернеса – про стан батька: зарослий, з жахливою бородою і нігтями, як у Дракули

Мер Харкова Геннадій Кернес йде на поправку, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.

В інтерв'ю "Стране" сини міського голови розповіли, що їхній батько заріс зовсім. При цьому вони зазначають, що він стежить за всіма подіями і його лексикон залишається бадьорим.

"Він зараз схожий на Ейнштейна: зарослий, з жахливою бородою", – сказав Данило, відповідаючи на питання про те, чому Кернес не запише відео, щоб розвіяти безліч чуток про його стан здоров'я.

Син мера додав, що батько ставиться педантично до своєї зовнішності. "Коли він був в Ізраїлі, він просив, щоб дітей в палату не пускали, поки він не буде "як огірочок"", – зазначив Данило.

Інший син Кернеса – Родіон – зазначив, що у батька нігті на руках, як у Дракули. "Я до нього заходжу, тисну руку і бачу, що у нього конкретно відросли нігті на руках, як у Дракули. Я кажу: "Тату, ти бачив свої нігті?" Він почав їх довго розглядати, потім повернувся до мене і з посмішкою сказав "ах*еть". Довелося мамі освоювати манікюрний набір. Клієнт залишився задоволений", – сказав він.

Також Данило розповів, що батькові складно говорити про останні події в Україні та Харкові.

"Йому все розповідають, він в курсі всього, що відбувається. Брехати не буду. Щурів і непорядних людей дуже багато. Але ми їх всіх записуємо у "зошит". Коли батя остаточно оговтається, я сяду перед ним, розкрию зошит і пройдемося по всьому списку", – підкреслив син мера.

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