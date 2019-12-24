"Перетрахівать кадри": Зеленського викрили в копіюванні Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський заради підвищення свого рейтингу копіює методи глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив в ефірі ObozTV український політичний і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи несподіване рішення президента відправити у відставку глав Закарпатської та Львівської областей.

Як зазначив політик, "у команди Зеленського і самого Зеленського мода на білоруський стиль управління".

"Була нарада, всі приїхали до президента, як Лукашенко проводить. Він говорив, що ми будемо "пєрєтрахівать кадри" і це виглядало приблизно таким чином", – заявив він.

"Як треба оцінювати діяльність глав обласних адміністрацій? Кабінет міністрів повинен чітко поставити їм завдання, потім моніторити ці завдання... Подання Кабінету міністрів має базуватися на формальних підставах, не просто "не впоралися". Тому, як на мене, те, що відбулося сьогодні – типова лукашенківська схема", – наголосив Томенко.

При цьому політик зазначив, що такі методи подобаються українському народові.

"Подивіться останнє дослідження соціологічної компанії "Рейтинг". Лукашенко – найпопулярніший керівник іноземної держави в Україні – 66%. Можливо, хтось підказав Зеленському, що і нашому народові подобається такий стиль. Білорусизацію політичного мислення я вважаю небезпечною... Це типовий авторитарний режим", – заявив він.

За його словами, "цей синдром Білорусі виглядає так, що Зеленському подобається".

Томенко також припустив, що справжньою причиною звільнення глав областей став провал "Слуги народу" на місцевих довиборах у Закарпатській і Львівській області.

"Одні з найгірших там показників у "Слуги народу". Я думаю, що ця політична обставина була головною", – наголосив громадський діяч.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 24 грудня оголосив про звільнення з посад голів Закарпатської та Львівської областей Ігоря Бондаренка та Маркіяна Мальського.

"Не тому, що вони якісь люди недосвідчені або нечисті на руку, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", – пояснив Зеленський.

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