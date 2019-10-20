Син в Росії і партнери в "ЛНР": стало відомо про відставку ще одного глави ОДА

Ще один призначений президентом Володимиром Зеленським голова обласної державної адміністрації йде у відставку за підсумками недільного засідання Кабінету міністрів.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, на засіданні 20 жовтня було узгоджене звільнення Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА.

Комарницький очолив Луганську ОДА в липні 2019 року. З 1993 року він працював у керівництві Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка, а з 2007 року і до цих пір залишається його ректором. У 2014 році разом з вишем евакуювався з окупованого міста спочатку до Миколаєва і Сум, а в 2016 році університет переїхав у Сєверодонецьк Луганської області.

5 липня президент України Володимир Зеленський призначив головою Луганської ОДА Віталія Комарницького. Про Комарницького спливли скандальні факти. Так, він заснував релігійну громаду разом з "партнерами" з "ЛНР". Також стало відомо, що син Комарницького проживає в Росії.

Віталій Комарницький loga.gov.ua

Відзначимо, що Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня також погодив звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА.

Новини Озвучена причина раптового звільнення голови Київської ОДА

Замість цього уряд узгодив призначення наступних глав ОДА:

голови Київської ОДА Чернишова Олексія Михайловича;

голови Кіровоградської ОДА Балонь Андрія Богдановича;

голови Луганської ОДА Гайдая Сергія Володимировича;

глави Харківської ОДА Кучера Олексія Володимировича;

голови Чернігівської ОДА Прокопенка Андрія Леонідовича;

Олексій Кучер – адвокат, народний депутат від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань організації діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги.

Сергій Гайдай – уродженець Сєвєродонецька, депутат Мукачівської районної ради VІІ скликання, екс-голова Мукачівської райдержадміністрації, також працював в Обухівській РДА та в Київраді, передає "Громадське".

Олексій Чернишов – бізнесмен, інвестор, засновник інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development та інвестиційної компанії VI2 Partners, а також засновник Kyiv Vision Foundation, організації, що займається залученням інвестицій і підтримкою культурних проектів.

Андрій Балонь – заступник голови Херсонської ОДА з гуманітарних питань, питань фінансів і взаємодії з правоохоронними органами, кандидат юридичних наук.

Андрій Прокопенко – депутат Чернігівської обласної ради 7-го скликання, був обраний депутатом від партії "Наш край", кандидат філософських наук. У Чернігівській облраді очолював комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури.

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