Сім'ю опонента Лукашенка впустили з Росії в Україну

У неділю, 16 серпня, дружина незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала Вероніка з дітьми в'їхала в Україну з території Росії.

Як повідомив Цепкало в Facebook, більш ніж дві години його сім'ю не хотіли пропускати на кордоні.

"Моя дружина з дітьми перебуває на російсько-українському кордоні! Пункт переходу Троєбортне! Її тримають уже більш ніж дві години з двома маленькими дітьми на російській стороні. Її повернули назад уже після того, як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральної смуги. Розглядаю це як відвертий тиск на мене через мою дружину й дітей через мою політичну позицію", – написав політик.

Пізніше він уточнив, що Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон РФ у напрямку України.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Валерій Цепкало також виїхав із Москви й тепер перебуває в Києві.

До того ж Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна", в якій воюють громадяни однієї країни.