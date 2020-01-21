Тимошенко: "Сім'я – чоловік і жінка, і це треба закріпити в Конституції"

Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що в Конституції України потрібно закріпити традиційну сім'ю.

Свою думку щодо одностатевих шлюбів Тимошенко висловила в ефірі програми "Свобода слова". Під "традиційною" політикиня має на увазі таку, яку створюють чоловік і жінка.

"Я до одностатевих шлюбів ставлюся приблизно так: треба закріпити в Конституції традиційну сім'ю, де чоловік і жінка повинні створювати сім'ю і жити. Якщо у людей є інше бачення на це, то це їхня особиста справа. Але робити це (легалізувати одностатеві шлюби – ред .) частиною Конституції і навпаки це підштовхувати... Я вважаю, що це просто якась дивна історія", – зазначила Тимошенко.

За її словами, українське суспільство "на 90% християни та віряни". Водночас вона вважає, що кожна особа має свою свободу, яку ніхто не може обмежити.

Тимошенко категорично висловилася про одностатеві шлюби 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у президентській партії "Слуга народу" поки немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!