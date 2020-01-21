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21 січня • оновлено в 10:05
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Тимошенко: "Сім'я – чоловік і жінка, і це треба закріпити в Конституції"

2.7т
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Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що в Конституції України потрібно закріпити традиційну сім'ю.

Свою думку щодо одностатевих шлюбів Тимошенко висловила в ефірі програми "Свобода слова". Під "традиційною" політикиня має на увазі таку, яку створюють чоловік і жінка.

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"Я до одностатевих шлюбів ставлюся приблизно так: треба закріпити в Конституції традиційну сім'ю, де чоловік і жінка повинні створювати сім'ю і жити. Якщо у людей є інше бачення на це, то це їхня особиста справа. Але робити це (легалізувати одностатеві шлюби – ред .) частиною Конституції і навпаки це підштовхувати... Я вважаю, що це просто якась дивна історія", – зазначила Тимошенко.

За її словами, українське суспільство "на 90% християни та віряни". Водночас вона вважає, що кожна особа має свою свободу, яку ніхто не може обмежити.

Тимошенко категорично висловилася про одностатеві шлюби

Тимошенко категорично висловилася про одностатеві шлюби

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у президентській партії "Слуга народу" поки немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ЛГБТ
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Да кого на Западе интересует мнение укрополитиков? Как скажут - так и будет. А, значит, гомосемьям на Украине - быть, увы.... Ну, или кредитов/безвиза/поддержки не получите...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Согласен закрепить в конституции и никаких педосводьб!!и ввести статью за пропаганду гомосятины и лезбийства!!!!!хотят пусть делают это дома за закрытыми дверями а не ходят парадами!!!!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Артеллерист Моня, решил под натурала закосить? Ты же по жизни дырявый
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фил филька
фил филька
эх монька редкий раз когда согласен с тобой) но как же ценности к которым вы так стремитесь?))
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