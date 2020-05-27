Дружина і дочка директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міськради Володимира Чумакова в 2019 році купили в Іспанії будинок і ділянку.

Як повідомляє "Харківський антикорупційний центр", посилаючись на декларацію чиновника, будинок у 300 квадратних метрів обійшовся їм у 16,4 мільйона гривень. А ось вартість земельної ділянки в 27 соток вказувати не стали.

Сайт KHARKIV Today повідомив, що для придбання цього будинку дружина чиновника Ольга Чумакова зайняла 45 тисяч євро у громадянки Росії Марини Попової. А після покупки будинку Ольга отримала кредит в іспанському банку Banсo Sabadell у розмірі 385 тисяч євро. Водночас вона придбала корпоративні права компанії "Альт Інвест Плюс" вартістю 3,15 млн грн.

Сім'я чиновника з Харкова купила будинок в Іспанії за 16,4 млн грн НАЗК

Сам Володимир Чумаков за рік заробив близько 300 тисяч гривень, а його дружина – 4,5 млн гривень дивідендів і заробітної плати від чеської фірми Prof Materials s.r.o. Власниками ж цієї фірми є сама Ольга і Марина Попова, у якої вона позичала гроші.

За інформацією "Харківського антикорупційного центру", ця та інші компанії сімейства Чумакова поставляють труби українським компаніям, які отримують підряди від того самого департаменту, де працює Володимир Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка для покупки будинку у Франції взяв кредит на 440 тисяч євро.

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