Символ сили і непереможності, – Порошенко привітав українців із Днем Державного Прапора

П'ятий президент України, лідер політсили "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із Днем Державного Прапора.

Текст привітання розміщено на сайті політсили.

"Наш синьо-жовтий стяг — справжній символ сили і непереможності українського народу. За цей прапор славні сини України у різні часи віддавали свободу, здоров’я і навіть життя", – пише Порошенко.

Лідер "ЄС" нагадав, що під цим прапором покоління українців виборювали омріяну незалежність. Під цим прапором розгорталася боротьба за наше європейське майбутнє під час Революції Гідності. Під цим прапором ми звільнили і Слов’янськ, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, звільняли дві третини окупованого Донбасу.

"Дивлячись на цей стяг, ми згадуємо і шануємо героїзм воїнів УПА, героїв національно-визвольних змагань усіх часів, героїзм тих, хто боровся та бореться за те, щоб зберегти державу зараз.

Вітаю усіх, хто має Україну у серці, з Днем Державного Прапора! Пишаюся, що я Українець! Слава Україні! Героям Слава!", – написав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко закликав владу України не дати Москві перетворити Білорусь на провінцію.

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