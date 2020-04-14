Симптомів немає: Скороход з немовлям повторно здали позитивні тести на COVID-19

Кирило Лютий Політика 00:26, 15.04.2020

Хвора на коронавірус нардеп, колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход отримала черговий позитивний тест на COVID-19.

Про це політик написала у вівторок, 14 квітня, на своєму Telegram-каналі. Вона зазначила, що у її дитини тест також показав "плюс". Вони провели разом у лікарні вже 10 днів.

"Симптомів немає, самопочуття у нас нормальне, але багато хто сходиться на думці, що вірус ще блукає в організмі і багато хто навіть після одужання є розповсюджувачем. Чекаємо результати аналізів загального стану", – розповіла Скороход.

Анна Скороход

Як писав OBOZREVATEL, про зараженні Анни Скороход коронавірусом стало відомо 28 березня. Нещодавно нардеп отримала другий позитивний тест і з'ясувалося, що вона також заразила коронавірусом свого новонародженого сина,

Раніше Скороход скаржилася на слабкість і головний біль. Вона розповідала, що не відчуває запахів і постійно спить.

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