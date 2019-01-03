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Симоненко, який закликав до розвалу України, йде в президенти

6.4тЧитати матеріал російською

Заборонена в Україні Комуністична партія (КПУ) висунула кандидатом на пост президента держави свого лідера Петра Симоненка.

Як передає прес-служба політсили, рішення було прийнято на позачерговому 54-му з'їзді, який відбувся в четвер, 3 січня, в Києві.

"Делегати з'їзду одноголосно прийняли рішення висунути кандидатом на пост президента України від Комуністичної партії України Симоненко Петра Миколайовича, першого секретаря ЦК", — написано в повідомленні.

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Симоненко, який закликав до розвалу України, йде в президенти

Відзначається, що на з'їзді була схвалена передвиборча програма кандидата Симоненка, а партійні комітети зобов'язали зібрати до 20 січня грошові кошти для застави, необхідної для участі в президентських виборах.

Сам Симоненко заявив, що найближча виборча кампанія "буде драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу".

Симоненко, який закликав до розвалу України, йде в президенти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комуністична партія хоч і заборонена в Україні, але офіційно продовжує свою діяльність через судову колізію.

Симоненко після того, як утік до Росії, часто з'являвся в ефірі пропагандистського телебачення, докоряючи владі і вигадуючи фейки про Україну. Він також устиг обізвати українців "неповноцінним народом" і закликав до розвалу України.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особа
Петро Симоненко
Місце
Україна
Тег
КПУ
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пора ему к Савченко...
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Сердюк Сергій
Сердюк Сергій
Ну уже есть одно Х У Й Л О, зачем нам ещё одно?
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Комуняцька потвора!
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